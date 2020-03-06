Выделить Т1 млрд вне конкурса просит КНБ РК на разработку аппаратно-программного комплекса

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Выделить Т1 млрд вне конкурса просит комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана на разработку аппаратно-программного комплекса, передает корреспондент агентства.

«Установить, что программно-целевое финансирование вне конкурсных процедур на 2020-2022 годы из республиканского бюджета осуществляется по научно-технической программе«Интеллектуальные криптографические системы: разработка аппаратно-программного комплекса» комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Из пояснительной записки следует, что проект предложен в соответствии со статьей 27 закона «О науке», а также пунктом 46 правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденных постановлением правительства от 25 мая 2011 года и на основании протокола заседания высшей научно-технической комиссии при правительстве Республики Казахстан от 3 марта 2020 года.

«Принятие проекта потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета в сумме Т1 039 568 560», — уточнил в пояснительной записке к документу председатель КНБ Карим Масимов.