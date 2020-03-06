Карантины и другие меры по борьбе с коронавирусом не должны нарушать права человека – ООН

Алматы. 6 марта. КазТАГ – По мнению верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет, карантины и другие меры по борьбе с коронавирусом не должны нарушать права человека, сообщает пресс-служба ООН.

«Карантины и другие ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19, не должны нарушать международные нормы в области прав человека и соответствовать уровню угрозы. Любые шаги сказываются на жизни людей», — сказала Бачелет в пятницу.

По ее мнению, в попытках сдержать распространение коронавируса COVID-19, необходимо защитить население от «побочных» последствий принимаемых мер.

«Как врач я понимаю необходимость разнообразных мер по борьбе с COVID-19, а как человек, в прошлом возглавлявший правительство, я понимаю, как нелегко сохранять баланс, принимая трудные решения. Но все наши попытки победить вирус ничего не дадут, пока мы не осознаем важность целостного подхода к этой борьбе, то есть необходимости защитить самых уязвимых и бесправных членов общества – как с медицинской, так и с экономической точки зрения. Речь идет о бедных, инвалидах, жителях отдаленных сельских районов, людях с хроническими заболеваниями и о пожилых людях – как одиноких, так и находящихся в специальных заведениях», — подчеркнула верховный комиссар ООН.

Она привела данные ЮНЕСКО, согласно которым, 290 млн учащихся не ходят в школу из-за эпидемии нового коронавируса.

«А это означает, что многим родителям – в первую очередь женщинам – приходится оставлять работу и сидеть дома с детьми. Те, кто не может ходить на работу из-за карантина, могут лишиться заработка, а то и самой работы. При том, что главный упор делается на сдерживании эпидемии, люди с другими заболеваниями могут оказаться без должного медицинского внимания. А перебои в торговле и ограничения на передвижение наносят серьезный урон частному бизнесу, особенно малым и средним предприятиям», — считает высокопоставленный представитель ООН.

Верховный комиссар с удовлетворением отметила, что ряд правительств и международных организаций уже принимают меры, призванные смягчить экономические и социальные последствия борьбы с вирусом.

«Мы оказались в совершенно новой ситуации, и COVID-19 для стран – это испытание на прочность. Нам приходится учиться и приспосабливаться по ходу дела, но человеческое достоинство и права человека должны находиться в центре нашего внимания», — подчеркнула правозащитник.

Она призвала обеспечить лечение всем, кто в нем нуждается – независимо от финансовых возможностей человека или от его национальности.

«Необходимо также в доступной и понятной форме объяснять гражданам, что представляет собой новый коронавирус и как защититься от него, не забывая о людях с ограниченным зрением и слухом и о тех, кто не умеет читать. Я также призываю власти стран, куда проник COVID-19, обратить внимание на проявления ксенофобии и стигматизации и предпринять соответствующие шаги. Открытость и прозрачность не только укрепят доверие людей к властям, но и помогут противостоять дезинформации, которая зачастую порождает страх и предрассудки», — заключила Бачелет.