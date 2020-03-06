Алматы. 6 марта. КазТАГ — Землетрясение силой 3,7 балла зарегистрировано в 538 км к северо-востоку от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 марта в 3 час. 26 мин. 26 сек. Алматинского времени (5 марта в 21 час. 26 мин. 26 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 538 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,7. Магнитуда MPV 3,7», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, координаты эпицентра 47.03° с.ш. 81.09° в.д., глубина 5 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.