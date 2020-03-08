Третьи сутки в Атырау продолжается пыльная буря

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Атырау. 8 марта. КазТАГ — Третьи сутки в Атырау продолжается пыльная буря, пишет ATPress.kz.

«Шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду накрыл областной центр ещё в пятницу. В эти дни горожане стараются без особой нужды не выходить на улицу – в воздухе стоит плотная пыльная завеса, закрывая солнечный свет и затрудняя дыхание», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как сообщает портал, по прогнозу метеорологов, Атырау все воскресенье будет оставаться под ударом стихии.

В социальных сетях жители выкладывают фотографии и видео городских дорог и дворов Атырау. На кадрах видно, как из-за сильного ветра с домов слетают крыши, рушится обшивка, падают малые архитектурные формы.

По данным ATPress.kz, сообщений о пострадавших пока не поступало.

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