Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ — Сборная Казахстана по теннису вышла в финальную часть Кубка Дэвиса в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Нур-Султане состоялась четвертая игра квалификационного этапа Кубка Дэвиса в матче Казахстан — Нидерланды. По ее итогам казахстанские теннисисты смогли досрочно выйти в финальную часть мирового турнира», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Так, по данным НОК, Александр Бублик в двух сетах оказался сильнее Робина Хасе — 7:6, 6:1. В итоге счет в противостоянии стал 3:1. Ранее победы добились Андрей Голубев и Александр Недовесов, обыграв пару Жан-Жюльен Ройер/Робин Хасе.