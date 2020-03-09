Рынок валюты РК вернется к нормальным значениям, но нормальным в худшую сторону

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Известный казахстанский экономист Алмас Чукин, комментируя ситуацию с резким скачком курса доллара, выразил мнение, что валютный рынок Казахстана вернется к нормальным значениям, но нормальным в худшую сторону.

«То, что нас пугает, обычно нас и спасает: нас же наша бедность спасет. У нас некому покупать доллары – не на что вообще. То есть, паниковать можно сколько угодно, а тенге в кармане лишних нет. Кто побежит там, кто чуть-чуть поменяет. Но в целом в стране нет горы тенге, которая ждет, чтобы превратиться в доллар. Поэтому, сколько бы рынок не трепыхался, он вернется к нормальным значениям, но нормальные значения уже в худшую сторону, конечно. Потому что люди в 25-й раз поняли, что опять нехорошо, и все-таки доллар лучше», — сказал Чукин в понедельник корреспонденту агентства.

Ситуацию с курсом валюты он напрямую связывает с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

«Этот развал соглашения о поддержании цен – так называемая ОПЕК+ (сделка между ОПЕК и государствами, не входящими в организацию – КазТАГ) – ОПЕК плюс Россия и другие крупные производители, в том числе Казахстан, он в четверг развалился. Саудовская Аравия после пятничного намаза передохнула, а вчера объявила, что они выходят с дисконтами на рынок, и они обрушили нефтяной рынок, соответственно и наши доходы обрушились», — пояснил собеседник агентства.

Резкий скачок курса доллара он объясняет возникшей паникой на рынке.

«Сейчас это немного паника – то, что сейчас до Т400 (за $1 – КазТАГ) в обменниках стоят, это, на мой взгляд, перебор. Но то, что мы опять не увидим уже Т370-380 – наверное, мы опять мы возвращаемся к Т380-390 коридору. И повод есть для паники. Я думаю, эта паника недельки две продержится», — сказал эксперт.

При этом, он не очень хорошо оценивает перспективы использования средств Национального фонда Казахстана для поддержания курса тенге.

«Мы «в замечательном» находимся в общем-то застое. Хуже не будет и лучше не будет. У нас есть хорошие запасы, у нас мало долгов. Проблема в том, что мы не растем, но мы не упадем никуда. И самое интересное, что эти же запасы создают подушку, в этом отношении, может быть, даже и не хорошо. Потому что чем хуже дела, тем мы что делаем – мы лезем в кубышку – в Нацфонд, а Нацфонд у нас в чем – Нацфонд у нас в долларах. То есть, мы начинаем вливать доллары, покупать тенге, тем самым поддерживать курс. Ну и плюс наша бедность. Потому что доллары нужны импортерам, потому что нужно что-то покупать, привозить, а если у народа денег нет, то ничего привозить не надо и доллар покупать не надо», — отметил экономист.

Вместе с тем, он считает, что если тенге и укрепится, то ненамного.

«Я могу сказать, что через месяц-два это уляжется, опустится (доллар США – КазТАГ), но ненамного. Я думаю, все-таки вот уже ближе где-то к Т390 мы останемся. Ниже Т380 уже не вернемся. В принципе, с Т380 до Т390 – не конец света, это так в процентах получается где-то 2,5% коррекция – это немного. Рубль намного больше скакнул. Рубль – 64 за $1 месяц назад, сейчас уже 72. Сейчас биржа российская заработает и мы увидим, что с рублем, куда он полетит», — заключил Чукин.