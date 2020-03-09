Токаев об ухудшении экономической ситуации в мире: Государство исполнит свои обязательства

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Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря об ухудшении экономической ситуации в мире, заверил, что государство исполнит свои обязательства.

«В связи с ухудшением экономической ситуации в мире поручил создать штаб оперативного реагирования во главе с премьер-министром для разработки антикризисного плана действий. Государство в полной мере исполнит все свои обязательства, будут созданы дополнительные рабочие места», — написал Токаев в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее под председательством президента Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны – в настоящий момент продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

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