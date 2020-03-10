Армению уведомили о необходимости соблюдать режим свободного передвижения товаров в ЕАЭС

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Армению уведомили о необходимости соблюдать режим свободного передвижения товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК уведомила Республику Армения о необходимости отменить разрешения и пошлины на вывозимые в государства ЕАЭС товары (лесоматериалы, руды, отходы и лом из черных металлов, отходы и лом из цветных металлов). Они были установлены законом Республики Армения «О государственной пошлине» в 2012 году», — говорится в сообщении во вторник.

Согласно статье 28 договора о ЕАЭС в рамках функционирования внутреннего рынка государства – члены союза во взаимной торговле не применяют вывозные таможенные пошлины и меры нетарифного регулирования.

«Обеспечение основополагающих принципов функционирования внутреннего рынка является одним из приоритетов деятельности Евразийской экономической комиссии. Каждое препятствие на внутреннем рынке подвергается комплексному изучению и индивидуальному рассмотрению на заседаниях Коллегии», — сказал министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.