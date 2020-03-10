Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Казахстанский боксер Василий Левит вышел в финал отборочного турнира в Аммане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«В Аммане состоялся сложный бой с участием казахстанского боксера. Левит в полуфинале категории до 91 кг встретился с Хуссейном Ишаишем (Иордания). Первый раунд единогласно выиграл Ишаиш. Он чаще бил, но при этом некоторыми грязными приемами сбивал ритм Левита. Казахстанский боксер «вернулся» во втором раунде. Левит активно подключил ноги, был свежее и точнее. Трехминутка осталась за Василием. В заключительном раунде наш боксер уже полностью работал первым номером. Иорданец заметно подсел, и его атаки серьезного урона Василию не наносили. В итоге победу судьи отдали нашему спортсмену», — говорится в сообщении во вторник.

На данный момент в активе команды Казахстана восемь олимпийских лицензий. Ранее на Олимпийские игры-2020 отобрались Надежда Рябец (до 75 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг).

«Под вопросом путевка в категории до 52 кг. Сакен Бибосынов уступил в 1/4 финала, однако у него есть шанс попасть на Игры, победив в дополнительном поединке. Таким образом, мужская команда пока владеет семью из восьми возможных путевок», — пояснили в НОК.