Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Почти Т573 млрд выпустили в 2019 году эмитенты электронных денег в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«На сегодня на рынке Казахстана функционируют 25 систем электронных денег, эмитентами которых являются 10 банков и АО «Казпочта». В 2019 году начали функционировать восемь новых систем электронных денег: Senim, AlmaPay, Onay Pay, Onе Click, «КАЗЕВРОМОБАЙЛ», Innoforce systems, WebMoney Kazakhstan и Silkpay. В 2019 году эмитентами систем электронных денег выпущено Т572,8 млрд электронных денег, что на 10% превышает показатели предыдущего года», — говорится в сообщении во вторник.

Через системы электронных денег проведено 174,9 млн транзакций на сумму Т580,2 млрд (рост на 29,5% по количеству операций по сравнению с 2018 годом).

«Данные операции включают в себя переводы между физическими лицами и оплату за товары и услуги в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 65% всех операций, проведенных через казахстанские системы электронных денег, проводятся в интернете, 16% – через мобильные приложения, 19% – с использованием электронных терминалов», — уточнил финансовый регулятор.

Из 25 систем электронных денег, осуществляющих деятельность на отечественном рынке, операторами 20 систем электронных денег выступают платежные организации.

«Через данные системы электронных денег в 2019 году проведено платежей на сумму Т410,4 млрд, что составляет 70% от оборота всех функционирующих систем электронных денег. Самыми крупными системами электронных денег, занимающими более 90% данного сегмента рынка, являются: Kaspi Bank, VISA QIWI WALLET, WOOPPAY, «Личная касса» и W1 Kazakhstan. В Казахстане электронные деньги используются для оплаты интернет коммерции, коммунальных услуг, сотовой связи, погашения кредитов и так далее», — отметили в Нацбанке.