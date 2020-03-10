Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане в феврале выросла на 0,6%

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Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане в феврале 2020 года составила Т296 815 и выросла за месяц на 0,6%, указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв.м благоустроенного жилья в феврале за месяц выросла на 1,1% – до Т205 413, стоимость неблагоустроенного жилья выросла на 1% – до Т127 733.

Стоимость аренды 1 кв.м благоустроенного жилья составила Т1537 (+0,5%).

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