Рост ВВП Казахстана в январе-феврале составил 3,3%

Новости 111 0
Банки стали беднее Банки стали беднее
1290

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года составил 3,3%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Рост ВВП в РК в январе-феврале текущего года составил 3,3%. Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

При этом годовая инфляция находится на верхней границе целевого коридора в 6%.

«Рост инвестиций в основной капитал составил 11,6%. В базовых отраслях экономики в январе-феврале сохранялась положительная динамика. В строительстве был рост на уровне 11,9%, в связи – 10,7%, промышленности – 5,8%, торговле – 3,6% и сельском хозяйстве – 2,2%», -добавил Даленов.

Похожие материалы:

  1. Доля легкой промышленности в ВВП Казахстана оказалась в 220 раз ниже, чем в Португалии
  2. Нацбанк: В январе казахстанцы отправили переводов в 1,8 раза больше, чем получили
  3. $94,8 млн продал Нацбанк РК на биржевом рынке в феврале
  4. Более $460 млн продал Нацбанк в феврале для обеспечения трансферта из Нацфонда
  5. Эпидемия коронавируса лишь в феврале привела к экономическим потерям в $50 млрд

Новости партнеров

Загрузка...