Рост ВВП Казахстана в январе-феврале составил 3,3%

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года составил 3,3%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Рост ВВП в РК в январе-феврале текущего года составил 3,3%. Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

При этом годовая инфляция находится на верхней границе целевого коридора в 6%.

«Рост инвестиций в основной капитал составил 11,6%. В базовых отраслях экономики в январе-феврале сохранялась положительная динамика. В строительстве был рост на уровне 11,9%, в связи – 10,7%, промышленности – 5,8%, торговле – 3,6% и сельском хозяйстве – 2,2%», -добавил Даленов.