Нацбанк РК повысил базовую ставку до 12%

Алматы. 10 марта. КазТАГ — Национальный банк (НБ) РК повысил базовую ставку до 12%, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Национальный банк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора. С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%», — говорится в сообщении во вторник.

В Нацбанке пояснили, что «решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике».

«Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран – основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз. Цена на нефть марки Brent 9 марта 2020 года резко снизилась в результате недостижения договоренностей участниками заседания ОПЕК+ об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Ее котировки находились на уровне $31-36,5 за баррель с максимальным снижением в течение дня более 30%», — следует из сообщения.

Как отметили в центробанке, «денежно-кредитная политика Национального банка, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов».

«Национальный банк сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса национальной валюты. При необходимости будут проводиться валютные интервенции для обеспечения стабильности финансовой системы. Национальный банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном сегментах, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры финансовой стабильности», — подчеркнули в Нацбанке.

Очередное решение Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 16 марта в 15.00 по времени Нур-Султана.

Предыдущее решение о базовой ставке было объявлено 3 февраля. Тогда Нацбанк сохранил ставку на уровне 9,25%.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны, приостановлена продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.