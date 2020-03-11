Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 11 марта. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т393,7, а продажи – Т396,1.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т394,6, а продают по Т396,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т394,9, а продажи – Т396,5.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т393,6.