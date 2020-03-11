Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Новости 59 0
Боль Дулата Агадила государство не услышало Боль Дулата Агадила государство не услышало
2899

Алматы. 11 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1655,7.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 1,7.

Стоимость унции золота в евро составила 1455,86 (-4,14), а в британских фунтах – 1273,23 (+3,83).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

Похожие материалы:

  1. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу
  2. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду
  3. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник
  4. Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне
  5. Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Новости партнеров

Загрузка...