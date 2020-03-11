Доля онлайн-ККМ составляет 97% от общего числа кассовых машин в Казахстане

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Доля онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) составляет 97% от общего количества ККМ в Казахстане, сообщил председатель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК Марат Султангазиев.

«Применение онлайн-ККМ является завершающим звеном в прослеживаемости движения товаров. Количество онлайн-ККМ составляет 97% от общего количества ККМ», — сообщил Султангазиев на брифинге в СЦК в среду.

При этом он отметил, что применение онлайн-ККМ с начала 2020 года должно быть повсеместным.

«Не установили (онлайн-ККМ – КазТАГ) те предприниматели, которые приостановили свою деятельность», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, 1 января в Казахстане вступило в действие требование использования онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) предпринимателями. По словам вице-министра финансов РК Руслана Есенбаева, применению онлайн-ККМ подлежат субъекты, осуществляющие деятельность на основе патента и плательщики единого земельного налога, – это порядка 500 тыс. налогоплательщиков.