Назначена новый гендиректор «Казгидромета»

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Новым генеральным директором Республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» назначена Данара Алимбаева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №119 от 10 марта 2020 года Алимбаева Данара Кизатовна назначена на должность генерального директора РГП «Казгидромет», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В ведомстве отметили, что впервые в истории гидрометеорологической службы РК руководителем ведущей организации назначена женщина.

«Из 192 стран, входящих в состав Всемирной метеорологической организации (ВМО), Алимбаева – вторая представительница прекрасного пола, возглавляющая такую организацию», — говорится в пресс-релизе.

Данара Алимбаева трудовую деятельность начала в 2002 году в РГП «Казгидромет» с должности техника-метеоролога; в 2003-2009 годы была инженер-метеорологом, инженер-метеорологом 1 категории, ведущим инженер-метеорологом, начальником управления метеорологии; в 2011-2015 годы – директором департамента метеорологии; в 2015-2017 годы – директором департамента экологического мониторинга.

До нового назначения – с 18 сентября 2017 года Алимбаева была заместителем генерального директора РГП «Казгидромет».