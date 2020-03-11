КГД о ситуации на казахско-кыргызской госгранице: Вопрос будет решен

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вопрос о ситуации на казахстанско-кыргызской госгранице будет решен, сообщил председатель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК Марат Султангазиев.

«В целом, согласно договору ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ), мы должны благоприятствовать взаимной торговле и в целом выдерживать принципы равности. Соответственно, когда мы идем к прослеживаемости товаров и в прозрачности (…). В Москве (ситуация на казахстанско-кыргызской госгранице – КазТАГ) на уровне ЕЭК (Евразийской экономической комиссии – КазТАГ) и в Алматы данный вопрос рассматривался. Кроме того, этот вопрос мы включили в стратегию нашей интеграции до 2024 года. Данный вопрос так или иначе будет решен, потому что в этом все стороны должны быть заинтересованы», — сообщил Султангазиев в среду на брифинге в СЦК, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, Казахстан ведет переговоры с Кыргызстаном также в двустороннем порядке.

«Работа будет доведена до логического завершения. (…) Вопрос решится, потому что, если есть экспорт либо импорт, которые ненаблюдаемы, (будут выведены из «тени» – КазТАГ), конечно, это создает для стран и для бюджетов стран дополнительные резервы», — объяснил Султангазиев.

Напомним, 14 февраля министерство экономики КР сообщило о том, что Кыргызстан пожаловался на Казахстан в ВТО. По заявлению кыргызской стороны, начиная с марта 2019 года, на территории Республики Казахстан наблюдаются значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызской Республики через РК, которые вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей. Как уточнили в минэкономики КР, в целях принятия всех необходимых мер по урегулированию сложившейся сложной ситуации на границе, Кыргызская Республика в течение всего 2019 года направляло официальные письменные обращения в адрес Республики Казахстан и проводила двусторонние консультации на площадке ВТО, «где кыргызская сторона подробно ознакомила казахстанскую сторону с критической ситуацией массового скопления автомашин с призывом устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил».

17 февраля стало известно, что Казахстан ответил на жалобу Кыргызстана в ВТО. В частности, казахстанская сторона сообщила, что с начала 2019 года на 37 автомобильных пунктах пропуска государственной границы Республики Казахстан с государствами-членами ЕАЭС осуществляется контроль перемещения товаров двойного и военного назначения. При этом, по заявлению Казахстана, «вопросы пограничного и экспортного контроля не регулируются договором о ЕАЭС, поскольку не затрагивают экономическую интеграцию». Отмечалось, в соответствии с договором о ЕАЭС товары, ввозимые с территории государства-члена ЕАЭС, облагаются косвенными налогами, взимаемые налоговыми органами, на территорию которого импортируются товары. Как подчеркнул Казахстан, для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться законодательство государства-члена, регулирующее принципы определения цены в целях налогообложения.

27 февраля сообщалось, что Казахстан оценил в Т6 млрд потери от неуплаты НДС при перемещении товаров из Кыргызстана.

5 марта стало известно, что Казахстан на заседании генерального совета ВТО назвал безосновательной жалобу Кыргызстана.