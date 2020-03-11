Казахстан оказался на шестом месте по темпам роста ВВП среди стран СНГ

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Алматы. 11 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан оказался на шестом месте по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) среди стран Содружества независимых государств (СНГ).

Как говорится в пресс-релизе «Основные социально-экономические показатели стран СНГ в январе 2020 года» межгосударственного статистического комитета СНГ, с показателем в 104,5% (2019 год к 2018 году) Казахстан уступает Армении (107,6%), Таджикистану (107,5%), Туркменистану (106,3%, оценка МВФ) и Узбекистану (105,6%), и опережает Азербайджан (102,4%, январь 2020 года к январю 2019 года), Кыргызстан (101,8%, январь 2020 года к январю 2019 года), Украину (101,5%, IV квартал 2019 года к IV кварталу 2018 года), Россию (101,3%, 2019 год к 2018 году) и Беларусь (98,1%, январь 2020 года к январю 2019 года).

Что же касается индекса потребительских цен (ИПЦ), то здесь единоличным лидером является Узбекистан, где в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года показатель составил 114,3%. Выше, чем у Казахстана (105,6%), ИПЦ у Таджикистана (108%) и Молдовы (106,9%), ниже – у Беларуси (104,7%), Кыргызстана и Украины (по 103,2%), Азербайджана (102,7%), России (102,4%) и Армении (100,2%).

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