Международная федерация дзюдо продлила Олимпийский цикл на месяц из-за коронавируса

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Международная федерация дзюдо (IJF) продлила Олимпийский цикл на месяц из-за коронавируса, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.

«Во время внеочередного заседания исполнительного комитета IJF, организованного по поводу последствий кризиса COVID-19, были единогласно проголосованы следующие три решения, гарантирующие безопасность всей семьи дзюдоистов, а также справедливость в спорте: -Олимпийский квалификационный период будет продлен до 30 июня 2020 года; континентальные чемпионаты, запланированный на период до 30 апреля 2020 года, будут отложены; все мероприятия для кадетов и юниоров также отменяются до 30 апреля 2020 года. Мы проинформируем вас о любых изменениях или обновлениях», — цитирует НОК РК в среду заявление IJF.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрировано 113 тыс. заболевших в нескольких странах и около 4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.