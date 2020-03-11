Алматы. 11 марта. КазТАГ – Электровоз с 20 вагонами сошел с рельсов после столкновения с грузовым поездом в Павлодарской области, сообщают очевидцы.

«В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов. Видео последствий аварии появилось в социальных сетях», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Отмечается, что столкновение было зафиксировано на участке Аксу-Дегелен станции Аксу-1. Очевидцы опубликовали видео с места аварии в группе «Типичный Павлодар» в Instagram.

«По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта», — отмечается в описании.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет. В данное время ведется расследование.

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