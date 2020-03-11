МИД РК об отмене выдачи виз Таиландом: Официального уведомления мы еще не получили

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Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Официального уведомления об отмене выдачи виз по прибытии гражданам Казахстана от тайской стороны мы еще не получили, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«Относительно публикации в ряде казахстанских СМИ информации о том, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и Казахстану, могу сказать, что официального уведомления от тайской стороны мы еще не получили. Наше Посольство в Бангкоке связалось с МИД Таиланда, где заверили, что данный вопрос пока находится на рассмотрении тайских компетентных органов и данные правила еще не вступили в силу. При появлении какой-либо информации казахстанские дипломаты будут уведомлены заранее», — сказал Смадияров в среду.

Ранее со ссылкой на ТАСС сообщалось, что Таиланд отменил выдачу виз по прибытии гражданам Казахстана из-за ситуации с коронавирусом.

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