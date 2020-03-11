Алматы. 11 марта. КазТАГ – Мошенники подделали аккаунт банка в Facebook для обмана казахстанцев, сообщает пресс-служба агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Недавно в Facebook появился фишинговый аккаунт одного из казахстанских банков (якобы АО «Народный банк Казахстана» – КазТАГ), где разыгрывается о конкурсе среди клиентов данного банка. Под постом указано, что каждый 20-й участник становится его победителем. Аккаунт является фишинговой уловкой так называемых кибермошенников», — говорится в сообщении, распространенной в среду.

Определить мошенничество, как отметили в агентстве, можно по названию аккаунта – Home Haylk и банка Home Банк Qazkom. Финрегулятор напомнил, что в Казахстане нет банков с такими названиями (Home Haylk и Home Банк Qazkom), а есть Halyk Bank, у которого есть приложение Homebank и официальная страница в Facebook с узнаваемым логотипом.

Кроме того, адрес и номер «фишингового» банка указан как: г. Киев, Украина, 02154, тел.: +380 63 631 0809.

В агентстве отметили, для борьбы с фишинговыми сайтами, например, с интернет-магазином, нужно убедится, что его адрес начинается с https://, а не с http://.

«Гражданина также должно насторожить предложение ввести персональные данные – реквизиты платежных карт, включая CVV-код. С этого момента ему нужно покинуть сайт, сменив затем пароль. Чтобы не попасть на уловки кибермошенников, нигде не указывайте свои персональные данные, обращайте внимание на оформление сайта, проверяйте правильность ссылки в адресной строке, пользуйтесь защищенным соединением https, фильтруйте письма, не пользуйтесь открытыми точками доступа wi-fi для входа в банковские аккаунты и никому не сообщайте свои паспортные данные или реквизиты перевода, особенно, его секретный код», — рекомендует АРРФР.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям.