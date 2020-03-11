Юрист заемщика о споре с JýsanBank: За кредит в Т9 млрд требуют заплатить Т44 млрд

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т44 млрд начислил JýsanBank на кредит в Т9 млрд ТОО «Алтын соре», сообщила юрист ТОО «Алтын соре» Гульжан Омарова.

«Кредит был получен не деньгами, а под торговые объекты, которые ранее были у банка, принадлежали «Цесне» (до реорганизации JýsanBank назывался «ЦеснаБанк» – КазТАГ). Поэтому было такое предложение: выкупить (торговые объекты – КазТАГ) в собственность, а мы под это даем кредит. Там Т9 млрд с лишним. Этот кредит был получен в 2010-2011 годах. По условиям договора гасилось сначала вознаграждение, а основной долг в Т9 млрд с лишним идет на конец окончания самого договора. (…) В 2014 году в ноябре банк самостоятельно принял решение перенести тенговый кредит в долларовый. (…) Сейчас получается, брали кредит Т9 млрд с лишним, погасили кредит более Т5 млрд, а сейчас по искам банка в общей сложности мы должны Т44 млрд. Ну, это получается, в пять раз», — сообщила Омарова в среду в кулуарах суда Нур-Султана, где должно было состояться рассмотрение спора в апелляционной инстанции.

По ее словам, когда заемщик стал возражать против перевода тенгового кредита в долларовый, в банке сказали, что он может лишиться как своей собственности, так и собственности гаранта.

«Потому что при заключении договора предметом залога было все движимое и недвижимое имущество. Инициатива от заемщика о переводе тенгового кредита в долларовый не исходила. Сейчас банк хочет показать все так, что заемщик сам хотел перевести (тенговый кредит в долларовый – КазТАГ)», — объяснила юрист.

Представитель заемщика напомнила, что в соответствии со статьей 34 закона «О банках и банковской деятельности», если кредит получен в национальной валюте тенге, то запрещается его индексировать с привязкой к иностранной валюте.

«Здесь банк идет вопреки этой норме закона. Мы ходатайствовали в судебных многочисленных процессах, что банк нарушил статью 34 закона и в связи с этим эти сделки (о переводе тенгового кредита в долларовый – КазТАГ) должны быть признаны ничтожными. Но суды на это не реагируют», — резюмировала она.

Представитель истца – JýsanBank, представившаяся Арайлым, не стала комментировать судебный процесс и предложила обратиться с официальным запросом в банк. Рассмотрение судебного спора в апелляционной инстанции, назначенное на сегодня, перенесено на неопределенное время.

Напомним, 10 декабря 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что Сарыаркинский районный суд города Нур-Султан взыскал с владельцев торговых центров более Т29 млрд в пользу Jýsan Bank. Также суд обратил взыскания на жилой дом, пять торговых центров, семь автомобилей и другое имущество заемщиков.