Война Миров. Байден против Трампа

Истеблишмент США ставит на геронтократов

В лагере демократической партии США чуда не произошло. В ходе праймериз «оригинальный» фаворит Берни Сандерс уступил «традиционному» во всех своих параметрах Джо Байдену. Бросается в глаза то, что пульс американской политической жизни смещается в сторону геронтократии, будь то партийные лидеры или ядро электората демократической и республиканской партий. Дональд Трамп по возрасту отнюдь не «карапуз» и при этом ему будет противостоять еще более возрастной спарринг-партнер от конкурентов.

Фактически социалистические идеи, которые второй электоральный цикл проповедует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, нашли широкую популярность среди представителей демократической партии. Во многом данный факт объясняется политикой администрации Дональда Трампа, ратующего и проводящего в жизнь сокращение всевозможных социальных расходов. Однако одно дело естественная реакция отторжения и противодействия и совсем другое – поход за президентским креслом в Белый дом. Апеллировать к массовому американцу с позиций скандинавской модели социализма в расчете на победу невозможно, поскольку США – это не Швеция или Норвегия.

Американский электорат вообще богат на специфические черты. Например, кандидат Сандерс активно выступает в поддержку афроамериканцев, но большинство чернокожих однопартийцев отдают предпочтение Джо Байдену, поскольку тот был вице-президентом у Барака Обамы – первого черного президента США.

Идеи Берни Сандерса популярны в первую очередь среди молодых членов демократической партии. Однако довольно активные во всевозможных гаджетах и современных информационных технологиях, эти люди ленятся сходить на специальные участки в праймериз и опустить бумажный бюллетень за поддерживаемого кандидата. Прошлый «супервторник» показал, что подобная дисциплинированность – отнюдь не мелочь. Как результат, избирательная стратегия стала строиться вокруг людей старших возрастов, которые с куда большей вероятностью придут на выборы и проголосуют в ключевой день.

Женщины пенсионного возраста – еще одна специфическая черта американской политической жизни. Их много самих по себе, а в политическом отношении значение данной электоральной группы трудно переоценить. Они куда больше, чем молодежь интересуются политической жизнью и дисциплинированно ходят на выборы. В силу воспитания, жизненного опыта, традиций и впитанных стереотипов, женщинам в возрасте ближе и понятнее Джо Байден, чем Берни Сандерс.

Кандидат Байден имеет за спиной продолжительную и богатую во всех отношениях политическую карьеру, однако возраст приносит с собой не только положительные вещи. Например, фаворит демпартии не перестает удивлять своих сторонников оговорками. Разумеется, такое можно списать на особенности публичных выступлений, но все-таки фактор возраста выглядит убедительнее. Британский журналист уже сравнил соперника Трампа с поздним Леонидом Брежневым. Помимо этого Байден не считается энергичным человеком, а значит и энергичного президента из него в случае победы не получится.

В США историческое время течет предельно неторопливо. Американцы за период после Второй мировой войны не пережили ничего подобного, что произошло с постсоветским пространством в 90-ые годы прошлого столетия. На местных просторах поменялись политические и социально-экономические модели, появились новые независимые государства, а в США за тот же срок разве что интернет и сотовые телефоны широко вошли в жизнь. Когда структуры повседневности не меняются кардинально, переворота в мышлении и восприятии мира тоже не происходит. Отсюда и ставка Джо Байдена на «старину», которая дает определенные шансы на победу, однако отнюдь не убедительные.

Дональд Трамп со своими идеями изоляционизма, протекционизма и торговых войн однозначно внес новую струю в американскую политическую жизнь. С его налоговой реформой можно спорить, но 7 млн новых рабочих мест в США с 2017 года – это реальность, данная американским избирателям в ощущениях. От Байдена никакой новизны не исходит, проекта будущего он не предлагает, а вялотекущее продолжение традиционного курса демократических администраций уже привело США к проблемам и относительному упадку, из-за чего Трамп в свое время и стал президентом.

Экспертные круги в России однозначно желают победы Дональду Трампу. Дело в том, что президент-демократ очень быстро может ввести против Кремля не понарошковые санкции, а самые настоящие, под которыми сегодня страдает Иран, например, или тот прессинг, который заставил Китай пойти на уступки Белому дому в торговых вопросах. Поэтому даже последнюю нефтяную войну на мировом энергетическом рынке многие связывают с президентской кампанией в США. Благодаря падению нефтяных котировок Трамп получит дешевый бензин для американского рядового потребителя и определенный рост ВВП США за счет подешевевших энергоносителей. Правда, оборотной стороной медали будет удар по американской сланцевой нефтедобыче, от которой уже отворачиваются инвесторы, но негатив придет с лагом по времени.

Демократическая партия переживает сложный период в своей истории. «Инерционная» модель ее работы успеха не имеет, что продемонстрировало последнее поражение Хилари Клинтон в сражении за Овальный кабинет. Берни Сандерс предложил смелый вариант перемен в левую сторону, однако партийная элита демократов во всей совокупности сенаторов, конгрессменов, банкиров и чиновников к кардинальным структурным реформам оказалась не готова и сделала ставку на Джо Байдена, который обещал ничего не менять. Как с такими картами на руках они собираются отбирать президентский пост у Трампа – не понятно.

Источники в команде Дональда Трампа сообщают, что действующий президент США уже готовился противостоять Берни Сандерсу, но тут пришли известия о смене лидеров в лагере демократов. Трамп стал быстро перестраиваться и уже обещал Байдену и его сыну Хантеру регулярно напоминать о коррупции по время их работы на Украине.

Вступая в президентскую гонку в апреле 2019 года, Джо Байден писал в Твиттере: «Если мы позволим Дональду Трампу пробыть в Белом доме восемь лет, он внесет коренные и непоправимые изменения в самую суть нашей страны. Я не могу оставаться в стороне и наблюдать, как это происходит». Вместе с тем, Трамп как раз и выиграл прошлую президентскую гонку, спекулируя на упадке былого могущества США при демократических администрациях, которые ничего не смогли предложить для перелома тренда. Вот и в этот раз Байден выходит без новизны и оригинальных идей, пусть и поддержанный высшей бюрократией своей партии.

В итоге старый Джо Байден противостоит поймавшему кураж Дональду Трампу. Современная ситуация у фаворита демократов гораздо хуже, чем на прошлых выборах у Хилари Клинтон. Нынешняя демократическая партия не обладает прежним административным ресурсом в государственном аппарате, да и финансовые возможности миллиардеров-банкиров, поддерживающих Байдена, уже не те, как четыре года назад. Удивительно уже то, что Джо Байден, многими экспертами воспринимавшийся в статусе «сбитого летчика», смог выйти победителем в праймериз. Но одно дело выиграть пальму первенства в раздираемой противоречиями (как ценностными, так и поколенческими) и находящейся в кризисе демократической партии – и совсем другое соперничать с Дональдом Трампом, который бодро закусил удила и полон деятельной энергии.

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