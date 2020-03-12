Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Алматы. 12 марта. КазТАГ — Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

«Иран согласился передать Украине «черные ящики» пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко», — говорится в сообщении в четверг.

По словам украинского посла, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

«Иран соглашается направить «черные ящики» в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», — процитировал Шевченко слова Парвареша.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону настораживает тот факт, что вторая ракета была выпущена по самолету позже, «чем должна была». Речь идет о том, что вторую ракету выпустили на 29-й секунде после первой, что не характерно для обычной работы системы ПВО.

Ранее также сообщалось, что консультации с Ираном по авиакатастрофе были отложены из-за коронавируса.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины» (МАУ), потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана.

11 января Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing.