Сенат принял закон о ратификации девятого доппротокола к уставу Всемирного почтового союза

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Астана. 12 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон «О ратификации девятого дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза».

«Ратификация девятого протокола позволит вести почтовый обмен в соответствии с международными обязательствами, а также способствовать развитию экономики нашей страны», — сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в четверг.

Закон принят единогласно.

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