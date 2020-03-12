Сенат принял закон о ратификации девятого доппротокола к уставу Всемирного почтового союза

Астана. 12 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон «О ратификации девятого дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза».

«Ратификация девятого протокола позволит вести почтовый обмен в соответствии с международными обязательствами, а также способствовать развитию экономики нашей страны», — сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в четверг.

Закон принят единогласно.