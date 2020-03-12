Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ — Казахстанские вузы перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана провел совещание с руководителями ряда государственных органов. Глава государства дал ряд конкретных поручений правительству и другим государственным органам по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса. В частности, (…) высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Дополнительные ограничительные меры затронут международные авиационные перевозки», — говорится в сообщении Акорды.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.