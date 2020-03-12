Начало каникул школьников к Казахстане перенесли на 16 марта из-за коронавируса

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Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ — Начало каникул школьников к Казахстане перенесли на 16 марта из-за коронавируса, сообщает пресс-служаб Акорды.

«Президент Казахстана провел совещание с руководителями ряда государственных органов. (…) Глава государства дал ряд конкретных поручений правительству и другим государственным органам по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса. В частности, (…) будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты. Начало весенних каникул в школах будет перенесено на 16 марта 2020 года», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.

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