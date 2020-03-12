Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. «Образовательным коммунизмом» назвали ситуацию в вузах Казахстана сенаторы.

«Дело в том, что система образования и науки в развитых странах мира является основой для формирования интеллектуального потенциала, из которого черпается интеллектуальный капитал, существенно дополняющий традиционные факторы развития – труда и капитала. Вне подобной схемы нет и движения к развитой инновационной экономике. В наших университетах сегодня царит образовательный коммунизм – студенты делают вид, что учатся, а преподаватели делают вид, что преподают! То же самое происходит в системе среднего и средне-специального образования», — говорится в депутатском запросе группы сенаторов на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном на заседании верхней палаты парламента в четверг.

По мнению сенаторов, вопросы повышения качества подменяются вопросами их бюрократического администрирования.

«Как констатируют эксперты МОН Жанна Мендыбаева и Дана Рау: «СОРы и СОЧи (суммативное оценивание за раздел и суммативное оценивание за четверть – КазТАГ) не так хороши, как настойчиво уверяли родителей и педагогов сторонники этого нововведения. Уже принимаются как данность такие проблемы, как резкое падение уровня знаний выпускников, чрезмерная бюрократизация и доведенная до абсурда заформализованность учебного процесса, суета и имитация бурной деятельности, которая прикрывается непрерывными разговорами о модернизации, инновации, информатизации со ссылкой на международный опыт», — констатируется в запросе.

Хотели бы напомнить, отмечается далее, что в Законе «О национальной безопасности» снижение качества образования и интеллектуального потенциала зафиксированы в перечне угроз национальной безопасности.

«В свете сказанного считаем необходимым иметь отдельные министерства для школьной подготовки и для науки с высшим образованием. Для примера: в России к этому пониманию пришли 7-8 лет назад и функционируют два отдельных министерства, а Великобритания полностью перешла на советскую систему образования и подготовку кадров. Аналогичные процессы идут в других развитых странах ЕС. Полагаем, что необходимы кардинальные меры системного характера, если мы хотим иметь инновационную экономику и находиться в 30-ке развитых стран мира», — резюмируют сенаторы.