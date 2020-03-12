Абаев настаивает на необходимости согласия акимата на проведение шествий и демонстраций

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Для демонстрации, шествия необходимо получение согласия акимата, заявил министр информации и общественного согласия РК Даурен Абаев.

«Для проведения мирных собраний в форме демонстрации, шествия необходимо получение согласия местного исполнительного органа», — заявил Абаев в четверг в мажилисе на презентации проекта закона «О мирных собраниях».

Также он сообщил, что в законодательство планируется внедрение уведомительного порядка для проведения мирных собраний в форме пикетов, митингов, собраний.

«В случае отсутствия ответа местного исполнительного органа проведение мирного собрания будет считаться согласованным по умолчанию», — добавил министр.