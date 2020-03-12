Правила поведения журналистов на митингах будут обсуждать со СМИ – Абаев

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Правила поведения журналистов на митингах будут обсуждать со СМИ, пообещал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«Еще раз хочу сказать очень важную, наверное, вещь: правила (поведения журналистов на митингах – КазТАГ) мы будем обсуждать вместе с журналистами. Мы будем исходить из того, с чем сталкиваются журналисты во время митингов и будем исходить из того, что право журналистов незыблемо – освещать и доводить до общества ту позицию, которую хотят высказать, в том числе, и митингующие», — заверил Абаев в четверг в кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос журналиста.

Также он отметил, что «если надо будет», власти «готовы подкорректировать, уточнить» проект закона «О мирных собраниях» в части прав журналистов.

Напомним, 7 февраля МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.