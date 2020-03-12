Нацбанк считает проблемой скупку ЕНПФ около 50% всех ГЦБ Казахстана

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Проблемой считает Национальный банк факт держания АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) около 50% от всех выпусков государственных ценных бумаг (ГЦБ) Казахстана, заявил заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка Иван Сердюк.

«Сейчас есть проблемы с держателями ГЦБ. ЕНПФ держит порядка 50% от всех выпусков ГЦБ РК», — сказал Сердюк на круглом столе «Долговой рынок РК» в четверг.

По его словам, Нацбанк старается ограничить участие ЕНПФ на рынке ценных бумаг путем стимулирования внутренних участников, в первую очередь, банковского сектора, который имеет большой объем избыточной ликвидности.

«Мы здесь ждем больше заинтересованности рынка в размещениях», — заявил Сердюк.

Позднее, отвечая на предложение участника рынка о выставлении бумаг, которые держит ЕНПФ, на вторичный рынок по рыночным ставкам или немного дороже, он добавил, что внутри Нацбанка такое предложение «уже обсуждается и разрабатывается стимулирующая программа для участников рынка – маркетмейкеров, брокеров и других, и итоги этого рассмотрения будут донесены до участников рынка».

«Это – объединенные усилия по активизации рынка ГЦБ», — добавила председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген.