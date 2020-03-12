Twitter обязала своих сотрудников работать из дома из-за коронавируса

Алматы. 12 марта. КазТАГ — Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потребовала от всех своих сотрудников по всему миру работать из дома ввиду риска заражения новым коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Теперь мы идем дальше и информируем наших сотрудников о том, что они должны работать из дома», — заявили в Twitter.

Компания напомнила, что 2 марта «настоятельно рекомендовала» своим сотрудникам по всему миру работать в дистанционном режиме из дома.

«Мы понимаем, что это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена. Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать наше сообщество», — отметила Twitter.

Twitter – социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн «твитов».

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию.