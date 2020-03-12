Алматы. 12 марта. КазТАГ — Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса, сообщает Русская служба BBC.

«Трамп объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса. Меры вступят в силу в полночь пятницы», — говорится в сообщении в четверг.

В своем обращении к нации, посвященном вспышке коронавируса, Трамп сказал, что «жесткие, но необходимые ограничения» не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.

По его словам, Европейский союз (ЕС) «не смог принять те же меры предосторожности», что и США.

Он также призвал конгресс принять меры по облегчению налогового бремени, в рамках борьбы с влиянием вспышки коронавируса на экономику США.

«Я призываю конгресс немедленно предоставить американцам льготы по налогу на заработную плату», — сказал Трамп.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию.