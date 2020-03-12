Запланированное на март платное ЕНТ будет перенесено на более поздний срок – МОН РК

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Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Запланированное на март платное ЕНТ будет перенесено на более поздний срок, сообщил министр образования РК Асхат Аймагамбетов.

«У нас было запланировано ЕНТ четыре раза в год и очередное платное ЕНТ должно было пройти в конце марта, так вот мы это ЕНТ тоже отложили на более поздние сроки. Что касается летнего ЕНТ, то мы думаем, что к этому времени будет уже окончательно ясно, это будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации и мы будем ближе к этому сроку принимать решение», — сказал Аймагамбетов на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что учащиеся школ не будут учиться летом, так как в настоящее время речь идет всего лишь о переносе сроков каникул. Однако, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, будет решаться вопрос о переходе на дистанционную форму обучения.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.

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