Подтвердилось задержание замакима Актюбинской области Руслана Мамунова

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Задержан заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов, сообщил старший следователь первого департамента агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров.

«В целом, да, я подтверждаю данный факт. Агентством по противодействию коррупции в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Актюбинской области по подозрению в совершении преступления. Однако информация по датам задержания и так далее в данное время о задержании в порядке статьи 201 УПК не может быть разглашена, так как данные досудебного расследования не могут быть разглашены без согласия прокуратуры. Да, задержан. Суд подтвердил же», — сообщил Бигайдаров в четверг на брифинге в Нур-Султане.

Напомним, Руслан Мамунов был назначен замакимом Актюбинской области по экономическим вопросам в ноябре 2019 года.

29 февраля стало известно о его задержании. Уточняется, что чиновника взяли с поличным на месте получения взятки от жены бывшего акима Костаная Ахметбека Ахмеджанова. За крупную сумму Мамунов собирался сократить срок заключения Ахметжанова и освободить его из тюрьмы.

В 2015 году Ахметбеков был задержан по подозрению в «получении крупной взятки», а в апреле 2016 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы по нескольким статьям УК.