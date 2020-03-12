Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Запрет на проведение массовых мероприятий вводится в Казахстане с 13 марта, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и защиты жизни и здоровья казахстанцев с сегодняшнего дня должны быть приняты следующие меры: с 13 марта – запрет проведения массовых мероприятий (праздничных, спортивных, зрелищно-культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и других)», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что будет усилен санитарно-гигиенический режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения – в ЦОНах, на рынках, вокзалах, аэропортах и т.п.

Также вводится запрет на посещения на медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.