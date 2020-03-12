В Казахстане школьные каникулы продлятся по 5 апреля

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане школьные каникулы продлятся с 15 марта по 5 апреля, вузы перейдут на дистанционное обучение, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«(Вводится – КазТАГ) ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 15 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение колледжей и вузов, в том числе всех видов оценки знаний», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

Кроме того, он сообщил о введении запрета на вывоз школьников на экскурсии за пределы региона.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.

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