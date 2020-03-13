Коронавирусную инфекцию в РК лечат по утвержденным ВОЗом протоколам

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Коронавирусную инфекцию лечим по утвержденным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и весьма эффективным протоколам, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Когда говорят, что нет противовирусного лечения, то не принимают в расчет наличие у нас достаточно эффективных противовирусных препаратов. Также имеется клинический протокол, утвержденный ВОЗом на уровне нашей республики, на уровне министерства здравоохранения РК», — сказал Абилдаев в Региональной службе коммуникаций в пятницу.

По его словам, в Казахстане четко придерживаются данного клинического протокола.

«Согласно этому протоколу мы и лечим. Причем, эффективность излечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией в том же Китае, очень высокая. Так что мы лечим по тем же протоколам, по которым людей лечат в Китае, других развитых странах мира», — пояснил Абилдаев.