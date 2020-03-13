Контактировавшие с больными коронавирусом могут быть в любом регионе Казахстана – Биртанов

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Контактировавшие с больными коронавирусом могут быть в любом регионе Казахстана, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Нельзя сказать, что все, кто летел одним бортом с заболевшими коронавирусом, сейчас находятся в одном городе, поскольку никаких ограничений по перемещению у них нет. Но у нас во всех регионах есть карантинные объекты, куда они по выявлению будут госпитализироваться», — сказал Биртанов на брифинге в пятницу.

По его словам, все пассажиры, кто прибывают из-за границы регулярными рейсами, проходят стандартную процедуру высадки с борта через общий терминал, заполняют анкеты, если устанавливается, что они прибыли из стран I категории по распространению коронавируса, они осматриваются в изоляторе аэропорта.

«У нас есть паспортные данные всех пассажиров, идет работа по определению их местонахождения, и по мере их госпитализации мы информацию будем представлять. По ним активно идет отработка, и они все будут помещаться в карантин вне зависимости от того, гражданин он РК или иной страны, так как являются контактными», — подчеркнул Биртанов.

По его данным, на борту рейса Франкфурт-Алматы, прибывшего 9 марта и где была выявлена пациентка с коронавирусом, из 73 человет только 41 являлись гражданами Казахстана, остальные – граждане других стран. На борту рейса Милан-Москва- Нур-Султан, прибывшего 13 марта, где так же была выявлена больная, из 90 пассажиров 37 – граждане РК, 42 – России, 11- других государств.