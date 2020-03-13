Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Владимир Радионов. Названо число контактировавших при перелете с зараженными коронавирусом казахстанцами.

«Первым бортом 9 марта прилетело 73 человека, они были помещены под домашнее наблюдение, у одной выявили кронавирус, теперь всех, кто летел разыскивают, чтобы поместить на карантин, но они все здоровые люди. Те, кто прилетели 12 марта, – 12 человек – все сразу были помещены на карантин», — сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в пятницу.

Он напомнил, что 9 марта Германия была в первой категории, когда оттуда прибыли граждане Казахстана.

Глава минздрава уточнил, что коронавирус найден у мужчины и женщины, а также отметил, что списки пассажиров взяты, минздрав приступает к их поиску и помещению на карантин.

«85 человек в общем были в контакте с заболевшими казахстанцами», — добавил Биртанов.

Ранее сообщалось, что коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии.