Минздрав не считает необходимым вводить в Алматы режим ЧС из-за коронавируса

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Алматы. 13 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Министерство здравоохранения Казахстана не считает необходимым вводить в Алматы режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса.

«На данный момент решение по ЧС в Алматы будет приниматься акимом. По нашему мнению, такой необходимости нет. Но если будут выявлены дополнительные больные из числа контактных, решение о ЧС возможно», — сказал на брифинге в пятницу министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Ранее стало известно, что у двоих прилетевших из Германии граждан Казахстана обнаружен коронавирус.

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