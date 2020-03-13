Названы регионы Казахстана с высокими, средними и низкими показателями коррупции

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. В национальной палате предпринимателей (НПП) «Атамкен» назвали регионы Казахстана с высокими, средними и низкими показателями коррупции.

В пятницу во время онлайн-пресс-конференции в НПП «Атамекен» представлена республиканская карта коррупции с указанием регионов с высокими, средними и низкими показателями коррупции.

В группу регионов с высокими показателями коррупции попали четыре области: Западно-Казахстанская, Атырауская, Мынгистауская и Кызылординская.

В группе со средними показателями коррупции оказались девять регионов: Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области, города Алматы и Шымкент.

В числе областей с низкими показателями коррупции находятся Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области и город Нур-Султан.

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