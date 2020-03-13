Биртанов не смог подтвердить данные о заражении главы горсуда Нур-Султана коронавирусом

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов не смог подтвердить информацию о том, что коронавирусом заболел председатель суда города Нур-Султан Тлектес Барпибаев.

«Мы не знаем род занятий наших граждан, которые у нас прибывают, я такой информации пока не имею, не могу подтвердить», — сказал Биртанов на брифинге, отвечая на вопрос, действительно ли председатель горсуда Нур-Султана Тлектес Барпибаев заболел коронавирусом в Берлине, когда выезжал в гости к сыну-дипломату.

Вместе с этим он сообщил, что получена информация от МИД, что один гражданин РК, который находится в Германии, заболел коронавирусной инфекцией.

«Информация предварительная, лабораторных анализов мы не видели. Но в связи с этим, лиц, которые находились с ним в контакте, 12 человек, которых сегодня мы приняли, мы их поместили на карантин. Эта цепочка передачи нами приостановлена», — добавил Биртанов.

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