Предположительно заболевший коронавирусом глава горсуда Нур-Султана находится в отпуске

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Председатель суда города Нур-Султан Тлектес Барпибаев находится в отпуске на фоне распространяющейся информации о его заражении коронавирусом.

«Председатель суда города Нур-Султан Тлектес Барпибаев с конца февраля текущего года в соответствии с трудовым законодательством и ранее установленным графиком находится в очередном трудовом отпуске. Информацией о состоянии его здоровья и местонахождении мы не располагаем», — сообщила в пятницу корреспонденту агентства пресс-секретарь суда Нур-Султан Ботагоз Баянова.