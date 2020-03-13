МИД подтвердил заражение отца казахстанского дипломата в Германии коронавирусом

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство иностранных дел РК подтвердило заражение отца казахстанского дипломата в Германии коронавирусом.

«Подтверждаем, что к одному из наших дипломатов в посольстве Казахстана в Германии родители приехали в гости. Они находились в Европе с частной поездкой. Через несколько дней у отца дипломата были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, после чего он был госпитализирован. На сегодняшний день его состояние улучшилось и он переведен из отдельной палаты в общую. Супруга и сын находятся на карантине под наблюдением немецких врачей», — подтвердил корреспонденту агентства в пятницу официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

При этом, о каком именно дипломате идет речь, он не уточнил.