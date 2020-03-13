Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил замминистра внутренних дел РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства: Сунтаев Кайрат Имятович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, Кайрат Сунтаев с 2014 по 2016 год был руководителем департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области, с 2016 года – руководителем департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области, с 2018 по 2019 год – руководителем Национального бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.