Токаев назначил замминистра внутренних дел РК

Новости 109 0

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил замминистра внутренних дел РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства: Сунтаев Кайрат Имятович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, Кайрат Сунтаев с 2014 по 2016 год был руководителем департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области, с 2016 года – руководителем департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области, с 2018 по 2019 год – руководителем Национального бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Похожие материалы:

  1. Молодой человек в 21 год стал советником Шукеева по противодействию коррупции
  2. Токаев назначил посла РК в Польше
  3. Какие чиновники и когда должны уходить в отставку за коррупцию подчиненных в Казахстане
  4. Токаев поручил правительству активизировать работу по устранению «цифрового неравенства»
  5. Токаев выразил уверенность в справедливом рассмотрении прошения Джакишева об УДО

Новости партнеров

Загрузка...