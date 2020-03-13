Алматы. 13 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Матчи Премьер-лиги и Кубка Казахстана по футболу из-за коронавируса пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«Матчи OLIMPBET-чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги и Кубка Республики Казахстан будут проходить согласно календарю соревнований, но при закрытых трибунах, то есть без присутствия зрителей», — говорится в сообщении.

Также в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 КФФ объявляет о решении приостановить проведение чемпионатов, первенств, кубков РК по футзалу, пляжному, женскому, детско-юношескому, массовому футболу, соревнований среди ветеранов, а также образовательных семинаров и других тематических форумов.

«Кроме участников соревнований, на матчи OLIMPBET-чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги и Кубка Республики Казахстан допускаются только официальные лица и обслуживающий персонал. Допуск представителей СМИ, за исключением съемочных бригад телеканала-вещателя прямых трансляций матчей, исключен. О завершении профилактических мероприятий будет объявлено дополнительно», — резюмируется в сообщении.