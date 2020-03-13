УЕФА отложила все матчи Лиги Европы и лиги Чемпионов из-за коронавируса

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил все матчи Лиги Европы и лиги Чемпионов из-за коронавируса, сообщает пресс-служба союза.

«В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок. Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта 2020 года», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнили в УЕФА, решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

«В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются. Вчера европейский футбольный союз пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 127 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,6 тыс. смертельных случаев. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную пандемию коронавируса.